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حظك اليوم برج الحمل ليوم السبت 24/12/2016.. اليوم مناسب لصقل مهاراتك الاجتماعية

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حظك اليوم برج الحمل ليوم السبت 24/12/2016.. اليوم مناسب لصقل مهاراتك الاجتماعية حظك اليوم برج الحمل ليوم السبت 24/12/2016.. اليوم مناسب لصقل مهاراتك الاجتماعية

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يعد برج الحمل أحد الأبراج النارية التى تتسم بالحماس والتسرع بعض الشىء، ولكنها رومانسية ويغلب عليها الطيبة، ويقدم اليوم السابع لمواليد برج الحمل، على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم الحمل على الصعيد المهنى:

فى يوم مثالى لاستكمال المهام المعلقة، أنت لم تكن قادراً على الانتهاء من عملك فى الموعد المحدد لأسباب خارجية، ورغم ذلك سوف تجد ما يكفى من الوقت لاستكمال المهام والاسترخاء.

الحمل على الصعيد الصحى :

الانضباط هو مفتاح الصحة الجيدة اليوم، فلا تأكل طعام غير مرغوب فيه، وعليك أن تنظم بين قاعدة روتين الأكل وممارسة الرياضة من أجل الحصول على أعلى فائدة.

الحمل على الصعيد العاطفى :

نمط حياتك يتحسن إلى حد كبير فى الوقت الحالى، فى حين أن شريك حياتك قد تجد أنه من الصعب أن يتكيف مع الظروف المتغيرة، وسوف تكون داعماً جداً للظروف المتغيرة خلال هذا التوقيت رغم عدم تكيف الشريك معه، فالعلاقة والدعم محل تقدير فى الوقت الحالى ويعزز من علاقتك مع شريك الحياة.

توقعات علماء الفلك :

اليوم ستعيد النظر فى بعض الأصدقاء المقربين، وهذا هو الوقت المناسب لصقل المهارات الاجتماعية الخاصة بك، كما ان المسألة المالية سوف تجرى بشكل جيد اليوم.

 


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مصر 365

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