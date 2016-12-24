حظك اليوم برج العقرب السبت 24/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

كتب - محمود أحمد عطا

قدم علماء الفلك لمواليد برج العقرب لليوم السبت 24 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة ، فأكدوا أن هذه الفترة ستشعر بحالة من الاضطراب فى الحياة العاطفية.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى لديك خبرات سابقة مهنية ويمكن اليوم الحصول على فرصة جديدة ولكن احذر العروض الاحتيالية.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن هذه الفترة ستشعر بحالة مزاجية مضطربة ومن الأفضل ذهاب فى نزهة مع شريك حياتك .

الصعيد الصحى لمواليد برج العقرب

علماء الفلك يؤكدون أن اليوم كنت تشعر باضطرابات مزاجية وذلك سوف يؤثر عليك فى نظامك الغذائى وتحتاج إلى مراقبة النظامك اليومى ، فعليك اتباع نظام غذائى سليم .

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

قد تحصل على فرصة عمل فى أكبر الشركات، أنت اليوم بحالة مزاجية هادئة وتستطيع إسعاد الجميع من حولك وفى بنهاية اليوم ستفاجئ بعدد كبير من الأخبار السارة ، عليك الحذر فستكون عرضة للعدوى فعليك قضاء بعض الوقت فى المنزل وتناول الطعام الصحى.