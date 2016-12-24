حظك اليوم برج القوس السبت 24/12/2016.. انشغالك بعملك يؤثر على صحتك

نقدم لمولود برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج النارى الذى يتميز بشخصية شديدة النشاط والحيوية والمثابرة أيضًا فهو برج لا يمكن إحباط حيوية أبنائه بسهولة.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

هذا هو الوقت المناسب لدعم نشاطك وإنجازاتك المهنية، ستشعر اليوم بالإنجاز أكثر من أى وقت مضى، وهو الوقت المثالى للبدايات الجديدة سواء عمل أو مشروع جديد ومن المحتمل أن تتلقى المدح على إنجازات كبيرة تقوم بها اليوم.

برج القوس على الصعيد العاطفي:

إذا كنت تحلم بقضاء بعض الوقت الرومانسى مع شريك حياتك فمن المتوقع أن تحظى بفرصة جيدة لهذا اليوم، سواء كان هذا فى مكان مفتوح فى أجواء طبيعية أو فى حدود المنزل.

برج القوس على الصعيد الصحي:

جدولك المزدحم جدًا لا يترك لك الوقت للانتباه لصحتك ولياقتك البدنية، على الرغم من أنك فى المعتاد تمنح هذه الأمور الاهتمام، ولكن بسبب العمل تميل أكثر للوجبات السريعة ولا تحصل على ما يكفى من الراحة والنوم وهو ما يؤثر على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

بعد فترة طويلة من القلق ستشعر اليوم بالارتياح، وتحصل على أخبار مهمة تجعل يومك مميزًا، وسيتم تسوية دعوى قضائية معلقة من فترة طويلة فى صالحك.