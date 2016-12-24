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حظك اليوم برج الحوت السبت 24/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت السبت 24/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت السبت 24/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

>كتبت محمود أحمد عطا

قدم علماء الفلك لمواليد لليوم السبت 24 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، إذ أكدوا أن هناك عددا كبيرا من العقبات تظهر بالصعيد العاطفى.

الصعيد المهنى

تتحسن مهارتك وتكون الأفضل اليوم ، حظك سوف تحصل على مزيد من الفرص فى العمل ولكن احذر قد تكون هناك عواقب يجب الحذر منها، لكنك قادر أن تتخطى هذه المرحلة الصعبة بالتعامل بالحكمة .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن هناك عددا كبيرا من العقبات تظهر بالصعيد العاطفى خلال هذه الفترة، تتعرض لاضطربات فى الحب، لايمكنك المكابرة وعدم مصارحة الحبيب بشعورك تجاهه.

الصعيد الصحى لمواليد برج الحوت

استمرار حالة التوتر فى عملك قد يؤثر على صحتك ولذلك ينصح علماء الفلك بتحسين حالتك المزاجية بالسفر أو تناول وجبة العشاء مع أحد أصدقاءك المقربين.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

سوف تكون قادرا على إقناع الآخرين فى مشاريعك الجديدة ، عليك استغلال هذه الطاقة فى شتى المجالات وجعلها أكثر ثباتا.


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مصر 365

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