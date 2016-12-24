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حظك اليوم برج الميزان السبت 24/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان السبت 24/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان السبت 24/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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نقدم لمولود برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتميز بطيبته الشديدة وحبه للآخرين وتمنيه الخير لهم، وقدرته على احتواء الآخرين وتقبلهم مهما كانوا مختلفين عنه، كما يميل إلى تجنب المشاكل.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني:

بذلت الكثير من المجهود من أجل التخطيط المالى الجيد لهذه الأيام، وهو ما ينقذك من الوقوع فى ورطة اقتصادية مزعجة كانت تضطرك للانخراط فى عمل غير مرضى بالنسبة لك.

برج الميزان على الصعيد العاطفي:

اليوم مناسب لمنح شريكك فى العلاقة العاطفية فرصة ثانية حاول أن تتفهمه وتتقبل أخطاءه وتحتويه وستجد أنه فى المقابل يغفر لك أخطاءك ويسامحك كثيرًا.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

اليوم يومك على الصعيد الصحى، فستجد الوقت الكافى للعناية بنفسك وستكون النتائج مرضية للغاية بالنسبة لك اليوم وبشكل عام حالتك الصحية ستكون جيدة للغاية.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

اليوم ستعيش تجربة مثيرة نتائجها مثمرة للغاية على الصعيد المهنى أو الشخصي، حاول أن تستمتع بالتجربة وأن تخرج منها بنتائج إيجابية.


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مصر 365

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