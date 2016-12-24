برج الجدى حظك اليوم السبت 24/12/2016.. زيارات عائلية تزيد من تفاؤلك وتقلل من التوتر

يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الجدى الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

برج الجدى على الصعيد المهنى..

أنت على وشك تسديد أحد القروض التى اقترضتها من أحد الأصدقاء منذ فترة طويلة، وصديق من الماضى يشجعك على الدخول فى عدد من المشروعات التى تغير من حياتك المهنية.

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

اليوم مناسب لقضاء وقت سعيد مع الأسرة، وعليك بالقيام بعدد من الزيارات العائلية التى ستقلل كثيراً من شعورك الدائم بالتقصير فى حق عائلتك.

على الصعيد الصحى ..

العافية ليست مجرد حالة بدنية ولكن أيضا حالة ذهنية، واليوم ستحاول تجديد عافيتك الذهنية بالابتعاد عن كثير من الأشخاص المزعجين.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يواجه عددا من الصعوبات فى اتخاذ قرارات مصيرية بشأن وضعه العاطفى، وربما يكون على وشك البدء فى علاقة عاطفية جديدة.