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حظك اليوم برج العذراء السبت 24/12/2016..السعادة هى المفتاح الحقيقى لصحتك حافظ عليها

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حظك اليوم برج العذراء السبت 24/12/2016..السعادة هى المفتاح الحقيقى لصحتك حافظ عليها حظك اليوم برج العذراء السبت 24/12/2016..السعادة هى المفتاح الحقيقى لصحتك حافظ عليها

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الانتقاد وعشق التفاصيل والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة والاكتفاء بفيلم قديم أم أغنية لها ذكرى خاصة عنده هى أبرز صفات الذى نقدم له على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العذراء على الصعيد المهنى..

ستواجه عقبات كثيرة فى حياتك المهنية هذا الوقت، ستعيقك عن تنفيذ عدد من المشروعات، لكن أزمتك المالية ستنتهى سريعاً بنقود لك دون ستأتى موعد.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

يجب أن يعيش العالم فى سلام، هكذا تفكر فى طبيعة علاقتك بالآخرين لذلك حاول أن تكون منطقيا فى تصرفاتك التى تضحى فيها براحتك كثيراً.

على الصعيد الصحى..

السعادة مفتاح الصحة الجيدة والعكس صحيح أيضا، ومن الضرورى أن تتعرف على هذا الرابط بين صحتك والسعادة، حتى تحافظ على حالتك المزاجية قدر المستطاع.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يحصل على مفتاح سعادته اليومية من خلال التأمل الذاتى فى المواهب التى يمكن أن يستغلها فى أنشطة كثيرة تزيد من ثقته بنفسه

 


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مصر 365

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