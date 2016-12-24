المرور: انتهاء أعمال الإصلاحات بكوبرى أكتوبر اليوم السبت

كتب عبد الرحمن سيد

كشف مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، أن أعمال إصلاح 3 فواصل معدنية بكوبرى أكتوبر، أمام القادم من مناطق مدينة نصر، سوف تنتهي اليوم السبت.

كانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى وضعت حواجز حديدية و علامات إرشادية بمحيط أعمال تطوير وإصلاح فواصل كوبرى أكتوبر أمام القادم من مناطق مدينة نصر، وفى طريقه إلى ميدان التحرير، لمنع الحوادث المرورية لحين انتهاء مدة الأعمال وسيتم إصلاح 3 فواصل معدنية وسط انتشار الخدمات المرورية.

وحسب المصدر كان قد تم إجراء غلق جزئى أعلى الطريق مع وضع الحواجز الحديدية بالمكان لإرشاد المواطنين لتفادى منطقة الأعمال مع تدعيم القوات بالمعدات اللازمة، على أن تكون الأعمال فى المنطقة من مسجد النور وصولًا إلى الوصلة المعلقة لإصلاح الفواصل المعدنية فى الجانب الأيسر، منعًا لحوادث الطرق، وترك الجانب الأيمن للحركة المرورية.

وأوضح المصدر أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة - مخاريط - طواحين ضوئية - فواصل حركة - علامات إرشادية وتحذيرية"، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.