أخبار عاجلة

تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

المرور: انتهاء أعمال الإصلاحات بكوبرى أكتوبر اليوم السبت

Google+ Print
المرور: انتهاء أعمال الإصلاحات بكوبرى أكتوبر اليوم السبت المرور: انتهاء أعمال الإصلاحات بكوبرى أكتوبر اليوم السبت

>كتب عبد الرحمن سيد

كشف مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، أن أعمال إصلاح 3 فواصل معدنية بكوبرى أكتوبر، أمام القادم من مناطق مدينة نصر، سوف تنتهي اليوم السبت.

كانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى وضعت حواجز حديدية و علامات إرشادية بمحيط أعمال تطوير وإصلاح فواصل كوبرى أكتوبر أمام القادم من مناطق مدينة نصر، وفى طريقه إلى ميدان التحرير، لمنع الحوادث المرورية لحين انتهاء مدة الأعمال وسيتم إصلاح 3 فواصل معدنية وسط انتشار الخدمات المرورية.

وحسب المصدر كان قد تم إجراء غلق جزئى أعلى الطريق مع وضع الحواجز الحديدية بالمكان لإرشاد المواطنين لتفادى منطقة الأعمال مع تدعيم القوات بالمعدات اللازمة، على أن تكون الأعمال فى المنطقة من مسجد النور وصولًا إلى الوصلة المعلقة لإصلاح الفواصل المعدنية فى الجانب الأيسر، منعًا لحوادث الطرق، وترك الجانب الأيمن للحركة المرورية.

 

وأوضح المصدر أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة - مخاريط - طواحين ضوئية - فواصل حركة - علامات إرشادية وتحذيرية"، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365