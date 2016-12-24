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النيابة تستدعى نجل الضابط بالمعاش المتهم بقتل زوجته بالهرم لسماع أقواله

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النيابة تستدعى نجل الضابط بالمعاش المتهم بقتل زوجته بالهرم لسماع أقواله النيابة تستدعى نجل الضابط بالمعاش المتهم بقتل زوجته بالهرم لسماع أقواله

>كتب أحمد الجعفرى

استدعت نيابة جنوب الجيزة، نجل اللواء المتقاعد "إيهاب. ر"، نائب مدير أمن القاهرة السابق، لسماع أقواله فى واقعة اتهام والده بقتل والدته بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على مشاهدة التلفاز، لسماع أقواله حول الواقعة وإرفاقها بملف القضية.

 

وكشفت مناظرة النيابة لجثمان المجنى عليها، والذى تم نقله إلى مستشفى الهرم، عن بلوغها من العمر 48 عاماً متوسطة الطول وترتدى ملابسها كاملة، أصيبت بطلق نارى فى منطقة الرأس أحدث فتحتى خروج ودخول مما أودى بحياتها فى الحال، كما كشف التقرير الطبى الخاص بالمتهم والذى نقل إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة وأجريت له الاسعافات اللأزمة، إصابته بعدة جروح فى منطقتى الصدر والكف جراء اعتداء الزوجة عليه بسكين المطبخ قبل مقتلها.


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مصر 365

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