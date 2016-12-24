ضبط مسعود أبو حريرة المتهم الرئيسى بقتل ضحية قرية شما بالمنوفية

المنوفية: محمد فتحى

تمكنت إدارة البحث الجنائى بالمنوفية بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالبحيرة من ضبط مسعود أبو حريرة، المتهم الرئيسى فى قتل ضحية قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

كان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بتمكن إدارة البحث الجنائى بالمحافظة بالاشتراك مع أمن البحيرة من ضبط المتهم مسعود على أبو حريرة، وهو أحد المتهمين الرئسيين فى حادث قرية شما وذلك بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وجارى تحرير محضر بالواقعة.