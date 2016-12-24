أخبار عاجلة

تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط مسعود أبو حريرة المتهم الرئيسى بقتل ضحية قرية شما بالمنوفية

Google+ Print
ضبط مسعود أبو حريرة المتهم الرئيسى بقتل ضحية قرية شما بالمنوفية ضبط مسعود أبو حريرة المتهم الرئيسى بقتل ضحية قرية شما بالمنوفية

>المنوفية: محمد فتحى

تمكنت إدارة البحث الجنائى بالمنوفية بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالبحيرة من ضبط مسعود أبو حريرة، المتهم الرئيسى فى قتل ضحية قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

كان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بتمكن إدارة البحث الجنائى بالمحافظة بالاشتراك مع أمن البحيرة من ضبط المتهم مسعود على أبو حريرة، وهو أحد المتهمين الرئسيين فى حادث قرية شما وذلك بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وجارى تحرير محضر بالواقعة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365