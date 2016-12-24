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يديعوت احرونوت:قرار مجلس الأمن بإدانة الاستيطان يسمح بمقاضاة إسرائيل دوليا

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يديعوت احرونوت:قرار مجلس الأمن بإدانة الاستيطان يسمح بمقاضاة إسرائيل دوليا يديعوت احرونوت:قرار مجلس الأمن بإدانة الاستيطان يسمح بمقاضاة إسرائيل دوليا

>كنب: هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية أن عدم استخدام الولايات المتحدة الامريكية حق النقض الفيتو فى الجلسة التى عقدت مساء اليوم الجمعة بمجلس الأمن هى ضربة جديدة للعلاقات بين الادارة الامريكية والحكومة الاسرائيلية قبل مغادرة الرئيس الامريكى بارك أوباما البيت الابيض يناير المقبل.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين رفيعى المستوى قولهم فى تل أبيب إن مشروع القانون الذى تبناه مجلس الأمن اليوم لإدانة المستوطنات بموافقة 14 دولة من بينها يعنى امكانية مقاضاة اسرائيل دوليا.

وأضافت الصحيفة أن الدبلوماسيين أكدوا على أن القرار يعد ضربة سياسية لإسرائيل فى مجلس الأمن وأنها كانت غير متوقعة.

وكان دانى دانون السفير الاسرائيلى فى الأمم المتحدة قد أكد قبل التصويت أن الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو ضد المشروع الذى يهدف لإدانة المستوطنات.


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