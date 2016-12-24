لإعادة إحياء الأخلاق.. "الإسكان" تطلق مشروع "قيم وحياة" بالمناطق العشوائية

أكد الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، تنفيذ مشروع جديد بالمناطق العشوائية لإعادة إحياء القيم والأخلاق داخل المناطق العشوائية.

وشدد الدكتور أحمد درويش، على أهمية الارتقاء بمنظومة القيم والأخلاق داخل المجتمع المصرى، موضحًا أن الهدف من المشروع هو إعادة وإحياء القيم الكامنة فى الشخصية المصرية.

وأوضح الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضارى والعشوائيات، أنه تم توقيع بروتوكول مع إحدى المؤسسات الأهلية لتطوير العشوائيات من منظور آخر، وليس السكن فقط، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالعمارات فقط لن يكون ذا قيمة وجدوى دون تطوير الإنسان الذى يسكن فيها.

وأضاف نائب الوزير، أن الهدف من البرتوكول هو نشر القيم والأخلاق فى وسط أهالينا فى العشوائيات، مضيفًا أن وزارة الشباب والرياضية شريك أساسى فى المشروع.

وأكد درويش، أن الحكومة لن تتحمل أى تكلفة لتنفيذ المشروع، حيث إن كل الجهات متبرعة ولن تتحمل وزارة الإسكان أى شىء، موضحًا أن دورنا تطوير العشوائيات وإعادة القيم المصرية الأصيلة التى اختفت الفترة الماضية نتيجة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.