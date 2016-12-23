سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، ضمن موجة الطقس السيئ ونوة الفيضة الكبرى التى تضرب المحافظة حاليًا.

وكان اللواء رضا فرحات، قد أعلن رفع حالة الطوارئ، وأكد جاهزية غرفة عمليات المحافظة وانعقادها بشكل دائم ومستمر حتى الانتهاء من النوة لاستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الثغر.

وأكد “فرحات”، الدفع بسيارات الشفط ومعدات الصرف اللازمة، وتمركزها بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة على مستوى المحافظة، وذلك للتدخل اللحظى لتصريف أى تجمعات للمياه.