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محافظ الشرقية السابق:التعليم الفني «مفرخة مجرمين»وأزمة البطالة سببها الشباب

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محافظ الشرقية السابق:التعليم الفني «مفرخة مجرمين»وأزمة البطالة سببها الشباب محافظ الشرقية السابق:التعليم الفني «مفرخة مجرمين»وأزمة البطالة سببها الشباب

الدكتور رضا عبدالسلام

قال الاعلامي علي هيبة مقدم برنامج بصيص أمل علي قناة الحدث اليوم، أن الأسعار تشتعل وتزيد يومياً بعد يوم ولا توجد اي رقابة من قبل المسئوليين بالحكومة، مضيفًا أن ارتفاع الأسعار يزيد من العبء على المواطن المصري، مضيفًا ” الأسعار بقت مولعه” والناس تعبت.

من ناحية آخري قال الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، أن الدولة لديها خطط فاعلة وقوية وإيجابية للقضاء علي البطالة، مشيرًا إلى أن فترة وجودي كمحافظ للشرقية لمست جهودًا كبيرة وأمكانيات ومعدات لخلق كوادر بهدف إنهاء البطالة.

وأكد عبد السلام، أنه لابد من تطبيق بعض خطط الدول الغربية للقضاء علي البطالة، وأن يتفاعل القطاع الخاص مع جهود الدولة ووضع كل الخطط في إطار واحد، مع ضرورة رفع كفاءات العامل المصري وربطها بسوق العمل وفق أحتياجات السوق، مشيرًا إلى أن عدم الأهتمام بالتعليم الفني جعله “مفرخة للمجرمين” بمصر.

وأضاف عبد السلام، أن الشباب هم السبب الرئيس في البطالة، لأنهم غير مؤهليين، ويرغبون في نوعية محددة من الأعمال ربما لاتوفرها ظروف الوقت والمكان، مؤكدًا أن رجال الأعمال يطلبون يوميًا عمالة فنيه ولكن لايوجد وأن وجد تجدهم غير مؤهليين فنيًا أومعنويًا.

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