أخبار الرياضة اليوم الجمعة 23/12/2016.. مرتضى منصور يؤكد رفض الأندية الاستبدال

كتب أحمد سمير

شهدت الرياضة المصرية أخبارا عديدة اليوم الجمعة 23/12/2016، أبرزها كانت اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اليوم.

باسم مرسى يلحق بالقمة رغم الإصابة

فيما أكد مصدر بجهاز الزمالك أن باسم مرسى سيلحق بلقاء القمة القادم، وأن ضمه لمواجهة الشرقية رغم الإصابة التى يعانى منها فى العضلة الضامة من أجل تجهيزه لمواجهة الأهلي، حيث تعد نسب لحاقه بالمشاركة أمام الشرقية ليست كبيرة إلا فى حالة تحسن حالته بنسبة مائة بالمائة، حيث سيخضع لاختبار طبى غداً السبت لحسم مدى إمكانية مشاركته أمام الشرقية من عدمه.

أسوان يعلن التراجع عن قرار الانسحاب من كأس مصر

قال حسن عبد القادر إنه قرر التراجع عن قرار الانسحاب من كاس مصر علي أن يواجه فريق طنطا في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.

رسميا.. ودية مصر وتونس على استاد القاهرة

أكد ثروت سويلم المدير التتفيذى لاتحاد الكرة أن ودية مصر وتونس المقرر لها الثامن من يناير المقبل ستقام باستاد القاهرة، وذلك ضمن استعدادات المنتخب لكأس الأمم الأفريقية.

وقال سويلم إن المباراة ستقام بحضور خمسة آلاف متفرج، مؤكدا أن هناك محاولات من اتحاد الكرة لزيادة أعداد الجماهير.

مرتضى منصور يؤكد رفض الأندية للاستبدال فى يناير

أكد مرتضى منصور رئىيس نادى الزمالك أن أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة رفضت فكرة الاستبدال فى يناير المقبل.

وأبدى منصور سعادته بمدى التزام الأندية بحضور اجتماع العمومية، مؤكدا أن ما شاهده اليوم هو ما سيقود الكرة المصرية للتطوير الفترة القادمة.

ثروت سويلم: إقامة مباراة القمة 29 ديسمبر فى برج العرب رسميا

تقرر بشكل رسمى إقامة قمة الدور الأول بالدورى بين الأهلى والزمالك فى استاد برج العرب بالإسكندرية، بدلاً من استاد بتروسبورت فى التجمع الخامس بعد رفض الأمن إقامتها فى القاهرة.

الزمالك يضم 18 لاعبا لقائمة لقاء الشرقية بينهم باسم مرسى رغم الإصابة

جاءت قائمة الزمالك كالتالى: "أحمد الشناوى وعمر صلاح فى حراسة المرمى، أحمد دويدار وإسلام جمال وشوقى السعيد ومحمد ناصف وحسنى فتحى وأسامة إبراهيم فى خط الدفاع، صلاح ريكو وإبراهيم صلاح و معروف يوسف وشيكابالا وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم فى خط الوسط، أحمد جعفر وباسم مرسى ومايوكا وستانلى فى خط الهجوم".

الأهلي يتقدم باحتجاج ضد ناشئى الداخلية بسبب واقعة "تزوير"

تقدم مسئولو قطاع الناشئين بالنادى الأهلى برئاسة محمود صالح، بمذكرة احتجاج لمنطقة القاهرة لكرة القدم ضد نادى الداخلية مطالبا باحتساب نتيجة المباراة التى جمعت فريق الأهلى مواليد 2003 بنظيره الداخلية لصالح الأحمر.

وجاء احتجاج الأهلى بسبب إشراك الداخلية لاعبًا آخر بخلاف اللاعب زياد منتصر صبحى الشربينى الذى تم تسليم بطاقة قيده لحكام المباراة.

الوحدة يطالب الأهلى بالرد "الرسمى" على عرض زكريا وجمعة

طالب نادي الوحدة السعودي نظيره الأهلي بالرد رسمياً على العرض الذى سبق وقدمه لضم ثنائي الأهلي مؤمن زكريا وصالح جمعة خلال انتقالات يناير الشتوية المُقبل على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

ورغم أن حسام البدري المدير الفني للأهلي سبق وأعلن رفضه فكرة الاستغناء عن زكريا أو جمعة خلال يناير المقبل لحاجة الفريق لجهود الثائي ، إلا أن الأهلي لم يخطر النادي السعودي بهذه الرفض بشكل رسمي.

كيف علّق الأهلي على نقل القمة إلى برج العرب؟

وأكد المدير التنفيذى أن الأهلى يرحب بخوض المباراة فى موعدها، وعلى أى ملعب يتوافق مع وجهة نظر الأمن، لكنه حتى الآن لم يصله أى خطاب بشأن تحديد ملعب اللقاء، ومن ثم سوف يتعامل الأهلى على أن المباراة سوف تقام على ملعب بتروسبورت وفقا لما ورد بجدول المسابقة إلى أن يطرأ أى جديد من الجهات الأمنية.