"ديزني" تفاوض جوني ديب على بطولة الجزء الثاني من Alice In Wonderland

كتب : عمرو عز الدين منذ 19 دقيقة

تقود شركة "ديزني" المنتجة لأفلام الرسوم المتحركة والأنيميشن سلسلة من المفاوضات مع النجم الأمريكي جوني ديب، كي يعود إلى أداء دور ماد هاتر في الجزء الثاني من فيلم Alice In Wonderland، والذي تم إنتاج وعرض الجزء الأول منه في 2010.

وأكدت الشركة أن المفاوضات دخلت في مرحلة متقدمة، وأن العودة محتملة بشدة، على الرغم من أن دور ماد هاتر كان من أقل أدوار جوني ديب تميزا في الفترة الأخيرة.

يذكر أن الجزء الجديد لن يتولى إخراجه تيم بيرتون، بل المخرج جيمس بوبين، الذي أخرج فيلم The Muppets في 2011، ولم يتم تحديد موعد لعرض الفيلم، إلا أنه من المرجح إعلان ذلك بمجرد إعلان موافقة جوني ديب النهائية على العودة لأدداء دوره في الجزء السابق.