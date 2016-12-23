أخبار عاجلة

تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر أمنى: المتهم قاتل زوجته أطلق رصاصة على رأسها ونجلهما شاهد الجريمة

Google+ Print
مصدر أمنى: المتهم قاتل زوجته أطلق رصاصة على رأسها ونجلهما شاهد الجريمة مصدر أمنى: المتهم قاتل زوجته أطلق رصاصة على رأسها ونجلهما شاهد الجريمة

>كتب بهجت أبو ضيف

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن ضابط الشرطة بالمعاش المتهم بقتل زوجته اليوم الجمعة بمنطقة العمرانية نشبت بينهما مشاجرة بسبب الخلاف على مشاهدة قناة تلفزيونية، وتطورت المشاجرة عندما ذكرته باعتدائه السابق عليها بالضرب مما تسبب في كسر أنفها،  وعندما توجهت إلى المطبخ أسرع خلفها ثم وضع السلاح النارى الخاص به على رأسها وأطلق رصاصة أحدثت فتحة دخول وخروج.

 

وأضاف المصدر، أن نجل المتهم والمجنى عليها كان متواجدا بالشقة وقت ارتكاب الجريمة وشاهد تفاصيل الحادث،  حيث حاول منع والده إلا أنه فشل في الحيلولة دون وقوع الجريمة.

 

وانتقل خبراء المعمل الجنائي إلى مسرح الجريمة عقب نقل المتهم إلى المستشفى نتيجة إصابته بجرح بواسطة آلة حادة، ذكر أن المجني عليها أصابته به،  وتم العثور علي عينات دم بمطبخ الشقة كما تم التحفظ على السلاح النارى المستخدم فى الجريمة.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365