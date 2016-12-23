مصدر أمنى: المتهم قاتل زوجته أطلق رصاصة على رأسها ونجلهما شاهد الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن ضابط الشرطة بالمعاش المتهم بقتل زوجته اليوم الجمعة بمنطقة العمرانية نشبت بينهما مشاجرة بسبب الخلاف على مشاهدة قناة تلفزيونية، وتطورت المشاجرة عندما ذكرته باعتدائه السابق عليها بالضرب مما تسبب في كسر أنفها، وعندما توجهت إلى المطبخ أسرع خلفها ثم وضع السلاح النارى الخاص به على رأسها وأطلق رصاصة أحدثت فتحة دخول وخروج.

وأضاف المصدر، أن نجل المتهم والمجنى عليها كان متواجدا بالشقة وقت ارتكاب الجريمة وشاهد تفاصيل الحادث، حيث حاول منع والده إلا أنه فشل في الحيلولة دون وقوع الجريمة.

وانتقل خبراء المعمل الجنائي إلى مسرح الجريمة عقب نقل المتهم إلى المستشفى نتيجة إصابته بجرح بواسطة آلة حادة، ذكر أن المجني عليها أصابته به، وتم العثور علي عينات دم بمطبخ الشقة كما تم التحفظ على السلاح النارى المستخدم فى الجريمة.