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زواج ريما مكتبي وعبد الرحمن الراشد تمّ قبل أيام

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الجمعة 23-12-2016 16:34

أكّدت مصادر مقرّبة من الإعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد، صحّة الأخبار المتداولة عن زواجه من الإعلامية اللبنانية ريما مكتبي.
وقالت المصادر إنّ الزواج تمّ بالفعل قبل أيام، من دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل التي يفضّل العروسان إبقاءها بعيداً عن الإعلام.
عبد الرحمن الراشد (60 عاماً) يعتبر واحداً من أهم الإعلاميين العرب، شغل منصب مدير عام قناة العربية منذ عام 2004 حتى استقالته منها عام 2014 حيث تم تعيينه عضواً في مجلس ادارة مجموعة MBC وهو يكتب في جريدة الشرق الأوسط التي سبق أن ترأس تحريرها قبل عمله في قناة العربية.
أما ريما مكتبي (39 عاماً) فهي إعلامية لبنانية، بدأت مهنتها بتقديم نشرة أخبار الطقس في تلفزيون "المستقبل"، ثم قدّمت برامج ترفيهية، لتنتقل بعدها إلى قناة "العربية" حيث قدّمت نشرة الأخبار وعملت كمراسلة حربية، قبل أن تترك القناة وتعمل في CNN مدة سنتين، لتعود من جديد إلى حضن "العربية" بعد خضوعها العام الماضي لاستئصال ورم من رأسها.

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سيدتي

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