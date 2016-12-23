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العثور على الممثلة فاليري فيرمان ميتة في منزلها

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الجمعة 23-12-2016 19:46

عثر على الممثلة الشابة فاليري فيرمان Valerie Fairman ميتة في حمام منزل إحدى صديقاتها ليل الأربعاء المنصرم في بنسلفانيا.
وكانت بطلة " 16 And Pregnant " البالغة من العمر 23 عاماً داخل الحمام عندما دقّت صديقتها فاليري الباب عليها لتتفقّدها، لكنها لم تستجب، ما حدا بالأخيرة إلى فتح الباب لتجدها جثة هامدة.
يشار إلى أن أسرة فيرمان، التي أعلنت الخبر يوم الخميس على وسائل التواصل الاجتماعي، رجّحت أن يكون سبب الوفاة ناجماً عن جرعة زائدة من المخدرات، إذ إن فاليري كانت معروفة بإدمانها المخدرات.
يذكر أن فاليري فيرمان، التي بدأت مشورها الفني عام 2010 في مسلسل على قناة MTV، لديها طفلة تبلغ من العمر 7 أعوام وتدعى Nevaeh.

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