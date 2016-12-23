مشاهير ارتكبوا جرائم بشعة : احدهم قتل زوجته وآخر تعذيب خادمة والآخر اغتصب طفلة

سمر العشري

لا يوجد احد منا معصوم من الخطأ حتي المشاهير معرضون للوقوع في الخطأ للانهم ليسوا ملائكة ويجد عدد كبير من الفنانين المشاهير وقعوا في جرائم قتل وتعذيب وسرقة ومخدرات ومن خلال هذا المقال نعرض لكم اهم المشاهير الذين وقعوا في جرائم كبيرة جعلت الكاميرا موجهه لهم .

هشام طلعت مصطفي :

وهو رجل الأعمال المعروف أيام عهد حسني مبارك اتهم في قضية التحريض علي قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم والذي لقي مصرعها عام 2008 مذبوحه وأكدت التحريات وكاميرا الفندق أن من قتلها ضابط مصري سابق " محسن السكري " .

ماجدة الرومي :

وقد قامت الفنانة ماجدة الخطيب بإصابة شاب أدي إلي وفاته بسيارتها وقد تم الحكم عليها بسنة حبس وتغريمها 50 ألف جنيه وكفالة 5000 جنيه مع وقف التنفيذ ، ولم تكن هذه الجريمة الوحيدة لها بل تم القبض عليها بتهمه تعاطي المخدرات حيث كانت تتعاطي المخدرات مع 2 من أصدقائها .

المذيع إيهاب صلاح سالم :

وقد اتهم صلاح سالم في قتل زوجته باستخدام سلاح المسدس الخاص به المرخص وتم الحكم عليه بالسجن 15 عام .

ايمن السويدي:

وهو رجل الإعمال المعروف زوج الفنانة ذكري وقد قام بإطلاق عشرات الطلقات النارية علي زوجته ومات منتحرا في النهاية .

الفنانة وفاء مكي :

وقد قامت الفنانة وفاء مكي بتعذيب خادمتها وكانت محور اهتمام الرأي العام وقد حكمت عليها المحكمة بالسجن 10 سنوات وتم الإفراج عنها بعد 3 سنوات .

جي زي :

عندما كان في عمر 12 عامًا أصاب أخيه الاأكبر «أريك» بطلق ناري في كتفه، ولكنه لم يتم اعتقاله لصغر سنه، وفي عام 1999، طعن أحد المنتجين الفنيين أمام أحد النوادي الليلية وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات .

ماثيو برودريك :

عندما كان يتعلم القيادة في أواخر الثمنانيات ، دهس بسيارته سيدة وأمها وقتلهما على الفور ، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات ، وبعدها تم إلغاء الحكم واستبداله بغرامة مالية .

بيل كوسبي :

يعتبر الممثل الكوميدي الشهير بيل كوسبي آخر المشاهير المتورطين في جرائم جنسية ، حيث يمثل بيل كوسبي أمام المحكمة الآن لاتهامه بالاعتداء الجنسي على أكثر من 40 سيدة ، منذ سنوات طويلة .

مايك تاييسون :

عام 1991 تم القبض على الملاكم الشهير لاغتصابه فتاة عمرها 18 عام، تُدعى "ديزيريه واشنطن" ، المتسابقة في مسابقة ملكة جمال السود بالولايات المتحدة الأمريكية ، وحُكم عليه بالسجن 6 سنوات، قضى منهم 3 فقط، وتسببت هذه الجريمة فى إنهاء علاقته بزوجته "روبين جيفينز" ، التي بدورها شهرت به وقالت أنه كان عنيفًا دائمًا معها أيضًا وأن زواجها منه كان جحيمًا.

وقالت "واشنطن" إنها تلقت مكالمة هاتفية من "تايسون" دعاها لحضور حفلة، ثم قابلها بإيحاءات جنسية، ووفقًا لشهادة "واشنطن" فإنها بمجرد وصولها إلى غرفته بالفندق اغتصبها "تايسون" رغم توسلاتها له بأن يتوقف عن ذلك .

سنوب دوج :

تم القبض عليه عدة مرات لحيازته مخدرات وأسلحة نارية، وفي عام 1993 تورط الفنان المعروف في جريمة قتل رجل عصابات، ولكن المحكمة برئته معتبرة أنها كانت حالة دفاع عن النفس .

داني تريجو :

هو في الأصل مجرم محترف قبل أن يكون ممثل ، فقد سُجن بعدة تهم مختلفة كالقتل والسرقة وحيازة المخدرات وقضى 11 عام بالسجن ، وخرج من السجن ليعمل موزع للمخدرات ، وذات يوم عرض عليه أحد زبائنه أن يظهر في أحد الأفلام بدور مجرم، ومع تعدد الأدوار أحترف تمثيل دور المجرم الخارج عن القانون ، حتى أنه لم يكن يبذل إي مجهود في التمثيل، كان فقط أن يتصرف بطبيعته .

فرانك ريبري وكريم بنزيمة :

ومن أشهر اللاعبين الذين تورطوا في جرائم جنسية ، يأتي الثنائي الفرنسي فرانك ريبري لاعب فريق بايرن ميونخ ، وكريم بنزيمة لاعب ريال مدريد ، بعد مثولهما أمام المحكمة لاتهامهما بممارسة الجنس مع فتاة قاصر .

مايكل جاكسون :

اُتهم "جاكسون" باغتصاب أطفالًا 14 مرة خلال حياته ، وكذلك تهمة خطف الأطفال واحتجازهم ، وعلى الرغم من تبرئته قبل وفاته إلا أن الكثيرين يؤمنون أنه اكتسب البراءة بطرق غير شرعية ، وبالرغم من وفاته إلا أن هناك ضحايا خرجوا ليتحدثوا عن الذي فعله "جاكسون" بهم عندما كانو أطفالًا .

كريس بنوا :

في عام 2007 قام المصارع الشهير بجريمة مروعة، حيث قتل زوجته وابنه الوحيد ثم انتحر ، حيث كان يعانى من مشاكل نفسية كبيرة ويتعاطى جرعات عالية من المهدئات والعقاقير المحظورة .

سلمان خان :

في مايو 2015 قضت محكمة هندية بالسجن على "سلمان" لمدة خمس أعوام ، في قضية منذ عام 2002 اُتهم فيها بقتل مشرد كان ينام على الطرقات ، وذلك عندما صدمه هو أربع أشخاص آخرين بسيارته ثم فر هاربًا من مكان الحادث .

روبرت بليك :

الفنان روبرت بلاك تورط في قتل زوجته عام 2000 ، وغرمته المحكمة 30 مليون دولار تعويضات لأطفال كريستيانا .

أوسكار بيستوريوس :

اُتهم العداء الجنوب إفريقي أوسكار بيستوريس بقتل صديقته ، عن طريق الخطأ ظنًا منه أنها لصًا .

أو جي سيبمبسون :

لاعب كرة القدم الأمريكية الشهير أو جي سيمبسون ، اُتهم بقتله زوجته السابقة وصديقها ، وتوصلت المحكمة إلى أنه غير مذنب في حكم مثير للجدل رغم وجود أدلة الحمض النووي .

جيج يونج :

الممثل جيج يونج الحائز على جائزة الأوسكار عُثر عليه وزوجته في شقتهما الخاصة مقتولين رميًا بالرصاص ، إلا أن الشرطة خلصت في نهاية المطاف بقتله زوجته أولًا ثم انتحاره .

شبكةعيونالإخبارية

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