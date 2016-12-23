ميلان بطلًا للسوبر الإيطالى على حساب يوفنتوس بركلات الترجيح

توج فريق ميلان بكأس السوبر الإيطالى للمرة السابعة فى تاريخه، عقب فوزه على يوفنتوس بركلات الترجيح 4/3 عقب انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1/1 .

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث تقدم يوفنتوس بهدف سجله جورجيو كيليني في الدقيقة 18 ولكن جياكومو بونافينتورا سجل هدف التعادل للشياطين الحمر في الدقيقة 38 .

وفشل الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الثاني وكذلك الوقت الإضافي لينتهي اللقاء بالتعادل 1 / 1 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح ، سجل ليوفنتوس كل من كلاوديو ماركيزيو وجونزالو هيجوين وسامي خضيرة، وأهدر الكرواتي ماريو ماندزوكيتش (الركلة الثانية تصدت لها العارضة) وباولو ديبالا (الركلة الخامسة تصدى لها الحارس) وسجل لميلان كل من جياكومو بونافينتورا ويوراي كوشكا وفيرنانديز سوسو وماريو باساليتش وأهدر جانلوكا لاباديولا (الضربة الأولى التي تصدى لها الحارس) .