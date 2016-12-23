نشرة ONA| «بتوقيت القاهرة» على nile tv .. كواليس برنامج أشرف عبد الباقي على dmc
إعداد-إنجي لطفي
تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.
أطلقت قناة «نايل تي في» تيرز برنامج “بتوقيت القاهرة Cairo Local Time ” ، حيث تعد قناة النيل براند جديد النشرات وشخصية القناة للظهور في مطلع 2017..للمزيد
قام الفنان أشرف عبد الباقي، بتسجيل أولى حلقات برنامجه الجديد «عيش الليلة» مع الفنانة يسرا اللوزي، وإيمي سمير غانم، على شاشة dmc العامة..للمزيد
في انطلاقة جديدة، يقدم اليوم الإعلامي عمرو أديب، أولى حلقات برنامج كل يوم جمعة، على شاشة ON.E ، فى تمام التاسعة والنصف ، و يذاع بالتزامن على إذاعة نغم FM ، ويعد برنامج كل يوم جمعة..للمزيد
يستضيف الإذاعي محمود الفقي، غدًا السبت، خلال برنامجه “بين قوسين” على إذاعة راديو مصر، الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق..للمزيد