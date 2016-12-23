وفاة طفل مواطن دهساً بالخطأ في رأس الخيمة

توفي الطفل المواطن (م.ا.ل) الذي يبلغ من العمر 5 أعوام، في حادث دهس تعرض له عن طريق الخطأ من قبل أحد أفراد أسرته من دون أن ينتبه لوجوده بالقرب من المنزل، مساء اليوم الجمعة بإحدى مناطق رأس الخيمة.

وتعود تفاصيل الحادث كما صرح بها العقيد عارف الكاز رئيس مركز شرطة المعمورة الشامل إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات في تمام الساعة (7:45) مساء، يفيد بتعرض طفل مواطن (م.أ.ل) (خمس سنوات) للدهس و الوفاة في منزل ذويه.

وعلى الفور تحركت فرق الإسعاف والإنقاذ وسيارات الشرطة لموقع المنزل، ليتبين بأن والدة الطفل كانت تهم بالخروج من منزلها، وأثناء تحرك الوالدة بالسيارة للخروج من المدخل الرئيسي للمنزل، قامت بدهسه من دون أن تشعر، وقامت على الفور بنقله إلى المستشفى إلا أنه كان قد فارق الحياة لحظة الحادث.

وأضاف مدير مركز شرطة المعمورة الشامل بأنه تم التواصل مع الجهات المختصة لاستلام ملف القضية و استكمال بقية الإجراءات القانونية، كما تقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأهل الطفل داعياً الله أن يلهمهم الصبر و السلوان، وأشار إلى أن حوادث دهس الأطفال من قبل ذويه وداخل منازلهم تقع ولكن بصورة ضئيلة جداً، وهي حوادث فردية، لا ترتقي لتكون ظاهره ولله الحمد.

كما دعا العقيد عارف الكاز كافة الأسر إلى ضرورة أخذ الحيطة و الحذر أثناء الخروج من المنزل والتأكد بأن أطفالهم داخل المنزل وفي مأمن عن السيارة أثناء تحركها من المواقف الداخلية للمنزل، وكذلك الحرص على استخدام وسائل السلامة الموجودة في المركبات من كاميرات الرجوع للخلف، و استشعارات التوقف (الحساسات)، وأيضاً قيادة المركبة بشكل بيطئ جداً في مواقف الداخلية للمنازل مع أخذ الحذر والنظر عبر المرايا الجانبية و الخلفية، و المنطقة المحيطة بالمركبة، وفتح النوافذ الجانبية لرؤية أوضح، وقدرة أكبر على سماع أي صوت للأطفال، في حال قدر وجودهم في الخارج، متمنياً السلامة للجميع.