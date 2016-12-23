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رسمياً : السعودية تفرض رسوم شهرية على المغتربين ومرافقيهم

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رسمياً : السعودية تفرض رسوم شهرية على المغتربين ومرافقيهم رسمياً : السعودية تفرض رسوم شهرية على المغتربين ومرافقيهم

فى ظل السعي الدائم من حكومة المملكة العربية ، لتنفيذ الخطط الإقتصادية المستقبلية ، وتحديداً رؤية المملكة 2030 والتي أطلقها ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان ، والتي تهدف فى المقام الأول لنقل المملكة من دولة معتمدة على النفط كمصدر دخل رئيسي ،  إلى دولة متنوعة المصادر المتعلقة بالدخل .

ولذلك يتم إطلاق العديد من القرارات التي تتعلق بالشق المالي وتحصيل أموال من  المغتربين ، من رفع التأشيرات ، والاستقدام وفرض ضرائب على الدخل للمقيمين ، ورسوم إضافية على كافة الخدمات المقدمة للمغتربين على أرض المملكة ، وكان أخر تلك القرارات المتعلق بتطبيق رسوم شهرية والتي نستعرضها فى السطور التالية .

فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة والمرافقين وموعد تطبيقه

تضمن البيان استحداث الخطط والبرامج الجديدة التي أعلنتها السعودية عددًا من الإجراءات ، من بين هذه البرامج ما يعرف باسم " المقابل المالي " ، والذي سيطبق بدءًا من النصف الثاني من العام المقبل 2017 .

وبحسب ما تم إعلانه ففي عام 2017 ، سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق ، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام  .

وفي عام 2018 سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهريًا عن كل عامل وافد ، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًا ، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا .

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رئيس قسم الأخبار

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