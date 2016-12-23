باسم مرسى يلحق بالقمة رغم الإصابة

كتب عمرو جاب الله

بدأ باسم مرسى، مهاجم الزمالك، فى تنفيذ برنامج علاجى على هامش معسكر مواجهة الشرقية، المقرر لها غداً السبت، والتى ستقام على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

برنامج باسم مرسى للقمة

يأتى برنامج باسم مرسى، تمهيداً لمشاركة فى مواجهة الأهلي، يوم الخميس المقبل، فى قمة الدور الأول من منافسات الدورى التى ستقام على استاد برج العرب، فى إطار الجولة الـ17 من منافسات البطولة.

جهاز الزمالك يؤكد لحاق باسم مرسى بالقمة

فيما أكد مصدر بجهاز الزمالك أن باسم مرسى سيلحق بلقاء القمة القادم، وأن ضمه لمواجهة الشرقية رغم الإصابة التى يعانى منها فى العضلة الضامة من أجل تجهيزه لمواجهة الأهلي، حيث تعد نسب لحاقه بالمشاركة أمام الشرقية ليست كبيرة إلا فى حالة تحسن حالته بنسبة مائة بالمائة، حيث سيخضع لاختبار طبى غداً السبت لحسم مدى إمكانية مشاركته أمام الشرقية من عدمه.

جعفر ومايوكا يتنافسان على مقعد أمام الشرقية

ومن المنتظر أن يجلس باسم مرسى على مقاعد البدلاء أمام الشرقية، حيث يتنافس الثنائى أحمد جعفر والزامبى إيمانويل مايوكا على المشاركة بشكل أساسى فى تلك المواجهة وتألق "الغضنفر" بشكل كبير فى التدريبات الأخيرة، كما يرغب الجهاز الفنى للزمالك فى منح فرصة جديدة للزامبى مايوكا، خاصة بعد صعوبة فسخ التعاقد معه فى شهر يناير المقبل بالتراضى.