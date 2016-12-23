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عودة تيار الكهرباء لمناطق شرق العريش بعد انقطاع 3 أيام

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عودة تيار الكهرباء لمناطق شرق العريش بعد انقطاع 3 أيام عودة تيار الكهرباء لمناطق شرق العريش بعد انقطاع 3 أيام

>شمال سيناء ـ محمد حسين

كشف مصدر مسؤول بشركة كهرباء القناة مساء اليوم الجمعة، أن التيار عاد لمناطق شرق العريش بعد انقطاع 3 أيام باستثناء قريتين، حيث تم إصلاح عطل فى خط الكهرباء المغذى لمناطق شرق العريش حتى الحدود الدولية.

وأشار المصدر إلى أن العطل كان فى منطقة التومة جنوب الشيخ زويد فى خط الكهرباء الناقل لمحطة كهرباء الوحشى، وتم السيطرة  على العطل بعد وصول الفنيين المعنيين بإصلاحه .

بدورهم قال عدد من أهالى قريتى الجورة والظهير جنوب الشيخ زويد إنه تم إنارة جميع القرى حولهم وكذا مدينتى الشيخ  زويد ورفح باستثناء مناطقهم وتقدموا بشكاوى لشركة الكهرباء. 


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