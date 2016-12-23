التحقيق مع 206 من العاملين بوحدات صحية ومحلية بالمحلة لتسربهم من العمل

الغربية – عادل ضرة

أحال تامر أبو النجا، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، 206 من أطباء وتمريض وموظفين بوحدات صحية ومحلية، بقرى المركز للتحقيق، لتركهم العمل فى مواعيد العمل الرسمية.

جاء ذلك خلال جولاته، التى قام بها لمتابعة سير العمل وانتظام الموظفين فى عملهم، رافقه لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس المدينة، وقام رئيس المدينة برفع تقرير للواء أحمد صقر محافظ الغربية.

وأكد رئيس المدينة، استمرار جولاته المفاجئة المستمرة على جميع الوحدات المحلية، لإعادة الانضباط فى العمل، وإحالة المخالفين للتحقيق.