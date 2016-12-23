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"تعليم الاسكندرية ": لم يثبت وجود إصابة بالحمى الشوكية بالمدارس حتى الآن

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"تعليم الاسكندرية ": لم يثبت وجود إصابة بالحمى الشوكية بالمدارس حتى الآن "تعليم الاسكندرية ": لم يثبت وجود إصابة بالحمى الشوكية بالمدارس حتى الآن

> الاسكندرية جاكلين منير

قال جمعة ذكرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية، أنه لم يثبت ظهور أى حالة للاصابة بمرض الحمى الشوكية إلى الآن بين الطلاب بمدارس الإسكندرية.

وأضاف ذكرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم الاشتباه فى طالبة بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة ثروت الرسمية للغات التابعة إلى إدارة وسط التعليمية، بعد إرتفاع درجة حرارتها وتم نقلها من خلال سيارة إسعاف إلى  المركز الطبي لعلاج الأطفال، مشيرا الى أنه الى الآن لم يصدر التقرير الطبى لتبين حالة الاصابة بمرض الحمى الشوكية من عدمه.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على أن المديرية تتخذ كافة الاجراءات الوقائية فى مثل تلك الحالات، حيث يتم عزل الطالب المصاب والسماح له بأجازة لحين الشفاء تماما، حرصا على عدم انتشار العدوى بالاضافة الى التنسيق مع مديرية الصحة  لتطعيم الطلاب بالفصل الدراسى.


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