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بالصور دمنهور تتجمل لإستقبال مؤتمر الشباب

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بالصور دمنهور تتجمل لإستقبال مؤتمر الشباب بالصور دمنهور تتجمل لإستقبال مؤتمر الشباب

>البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو برئاسة المهندس سعد غراب بعمل حملة نظافة مسائية بشوارع المدينة لإزالة الأتربة والمخلفات وتسليك ونظافة صفايات المطر ودهان الأرصفة والبلدورات، وذلك استعدادا لعقد مؤتمر البحيرة الأول للشباب بمجمع دمنهور الثقافى، كما تم تجميل وتهذيب الاشجار والحدائق مع عمل لوحات إعلانية عن المؤتمر وتوزيعها بالشوارع.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بتكثيف أعمال النظافة بمدن ومراكز المحافظة وخاصة بالعاصمة دمنهور التى تستعد لإستقبال مؤتمر البحيرة الأول للشباب غدا السبت .

 

 

 


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