بالصور.. علي بدر خان يحضر فاعليات اليوم السادس لأسبوع أفلام شارلي شابلن

اقيم مساء اليوم الجمعه، عرض فاعليات اليوم السادس لأسبوع أفلام شارلي شابلن، بسينما الهناجر التابع لصندوق التنمية الثقافية بدار الأوبرا، بحضور المخرج على بدرخان والمخرج اشرف فايق.

وبدأت الفاعليات بعرض فيلم اضواء المدينة للمخرج شارلي شابلن وبطولة فيرجينيا شيريل ومخرج الفيلم شابلن، ثم تلا عرض الفيلم ندوة شارك فيها المخرج علي بدرخان والمخرج أشرف فايق المسؤل عن النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية بدار الأوبرا.

يأتي أسبوع شارلي شابلن بمناسبة ذكري رحيله الـ٣٩.

المراسل عمر جمال