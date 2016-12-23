أخبار عاجلة

تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور.. علي بدر خان يحضر فاعليات اليوم السادس لأسبوع أفلام شارلي شابلن

Google+ Print

15590521_1281029368609999_686711565561737955_n

اقيم مساء اليوم الجمعه، عرض فاعليات اليوم السادس لأسبوع أفلام شارلي شابلن، بسينما الهناجر التابع لصندوق التنمية الثقافية بدار الأوبرا، بحضور المخرج على بدرخان والمخرج اشرف فايق.

وبدأت الفاعليات بعرض فيلم اضواء المدينة للمخرج شارلي شابلن وبطولة فيرجينيا شيريل ومخرج الفيلم شابلن، ثم تلا عرض الفيلم ندوة شارك فيها المخرج علي بدرخان والمخرج أشرف فايق المسؤل عن النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية بدار الأوبرا.

 يأتي أسبوع شارلي شابلن بمناسبة ذكري رحيله الـ٣٩.

المراسل عمر جمال

15697912_1281029318610004_2572904683430638942_n 15590521_1281029368609999_686711565561737955_n 15590095_1281029508609985_7834529055583945522_n 15621827_1281029561943313_5619603553223925822_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا