البترول : اتجاه الوزارة لرفع الدعم كليا عن أسطوانات البوتاجاز

سمر العشري

كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية ، عن اتجاه الوزارة لرفع الدعم كليا عن أسطوانات البوتاجاز خلال 4 سنوات وإدراجها في منظومة الدعم النقدي الذي من المتوقع تطبيقها خلال العام المقبل تحت إشراف وزارة التموين وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه .

وقال ، المصدر أن من أهم أسباب تطبيق الدعم النقدي على البوتاجاز ارتفاع تكلفة الأسطوانة إلى نحو 120 جنيها بعد تعويم الجنيه مقارنة ب 80 جنيها في الأعوام الماضية ما حمل موازنة الدولة عبئا كبيرا .

وأشار المصدر إلى أنه تم الاتفاق مبدئيا مع التموين على تخصيص دعم نقدي لمستحقي الدعم لشراء أسطوانتي بوتاجاز على البطاقات التموينية المدعمة فقط وما عدا ذلك يتم شراؤه بتكلفته الحقيقية 120 جنيها للإسطوانة .

وتابع المصدر أن الحكومة عازمة على رفع سعر الأسطوانة المدعمة إلى 35 جنيها ، بدلا من 15 جنيها في الوقت الحالي ، ومن المتوقع تطبيق الزيادة خلال يوليو المقبل وهو ما يعجل بإقرار منظومة الدعم النقدي لفئات محدودي الدخل بالبطاقات التموينية .

شبكةعيونالإخبارية

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