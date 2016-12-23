بالفيديو| الحكومة تكشف رسمياً عن ملامح القانون الجديد لـ «التصالح في مخالفات البناء».. وإقراره خلال شهر

شيماء مصطفى

يبدو أن الحكومة في طريقها، للتصالح في مخالفات البناء، وهو ما أكده المستشار “مجدي العجاتي”، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، لافتاً، بأن حجم مخالفات تراخيص المباني بلغت 3 ملايين مخالفة، حدثت جميعها في فترة الانفلات الأمني، متمثلة في مخالفات بناء وعشوائيات وغيرها.

جاءت تصريحات “العجاتي”، خلال حواره في برنامج “عين علي البرلمان”، المذاع عبر فضائية “الحياة2″، كاشفاً عن طرح المجلس لقانون جديد للتصالح في مخالفات البناء ومن المقرر إقراره خلال شهر بعد موافقة مجلس الدولة عليه، وتتمثل أبرز مواده:

* وضع مدة 3 شهور من إقرار القانون للتصالح.

* أن يتقدم بطلب للتصالح مع الوحدة المحلية وتشكل على أثرها لجنة.

* تعاين اللجنة المشكلة المبنى والتأكد من توافر اشتراطات أبرزها عدم مخالفة (عدد الطوابق وإعاقة حركة الطيران وعدم تعارضها مع الضغط العالي).

* يتم إقرار مخالفة قيمتها نفس قيمة المبنى.

كما أشار وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، بأن المشكلة الكبيرة فيما يتعلق بالبناء علي الأراضي الزراعية،على الرغم من إقرار القانون لعقوبات مغلظة على المخالفين.

شبكةعيونالإخبارية

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