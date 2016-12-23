أخبار عاجلة

تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. جمارك المطار تضبط يمنى حاول تهريب مشغولات ذهبية من تركيا

Google+ Print
بالصور.. جمارك المطار تضبط يمنى حاول تهريب مشغولات ذهبية من تركيا بالصور.. جمارك المطار تضبط يمنى حاول تهريب مشغولات ذهبية من تركيا

>كتب أحمد حمادة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى محاولة تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية بنحو مليونى جنيه، أخفاها راكب يمنى فى جيوب سحرية بحقائبه أثناء عودته من تركيا، لتضليل الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها داخل الاسواق وتحقيق مكاسب مادية.

 

صرحت مصادر جمركية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من إسطنبول، اشتبه أحمد على السيد مدير الجمرك فى الراكب، وبتفتيش حقائبه بمعرفة كل من حازم محمد ومجدي حسن مأمورا جمارك عثر داخل إحدى حقائب الراكب على المشغولات الذهبية مخبأة فى جيوب سحرية.

 

وأمر ابراهيم عبد اللطيف مدير جمارك الركاب بمبنى الركاب رقم 3 بتحرير محضر للراكب، وتحويله للجهات الخاصة بعد عرضه على سامى عبد الرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365