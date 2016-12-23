أمن الغربية يداهم ورشة لتصنيع السلاح ويضبط عاطلين

الغربية - إسلام الخياط

داهمت المباحث الجنائية بقسم ثان طنطا ورشة لتصنيع الأسلحة، وذلك فى إطار إحكام التواجد الشرطى، ومواجهة الخارجين عن القانون والتصدى لهم.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية من العميد مسعد أبو سكين رئيس المباحث الجنائية يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم ومعاونيه وأفراد المباحث السريين من ضبط "ف.ا.ل" 22 عاما عاطل، مقيم السلخانة ثان طنطا وسبق اتهامه فى 3 قضايا سلاح أبيض نصب بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة البيضاء بمنطقة تل الحدادين دائرة قسم ثان طنطا بحوزته قطعة سلاح أبيض 13 مقبض خشبى ومقص حديدى 15 صفيحة منشار 2 شكوش منجلة، و"ف.ع.ال.ع" 55 عاما عاطل مقيم كفرة الصول ثان طنطا وسبق اتهامه فى القضية رقم 11777 / 2016 جنح ثان طنطا اتجار سلاح أبيض بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة البيضاء بدون ترخيص بمنطقة تل الحدادين دائرة ثان طنطا، وبحوزته 24 قطعة سلاح أبيض 1 منشار 3 أزميل 2 مسن 17 أسطوانة تقطيع 2 بنثة وأجنة حديد ومفتاح إنجليزى.

وبمواجة المتهمين اعترفا باستخدام المحل كورشة لتصنيع وتصليح الأسلحة بقصد الاتجار وباقى المضبوطات لاستخدامها لتصنيع الأسلحة البيضاء، وتحرر عن ذلك المحضرين رقم 33292، 33294 جنح قسم ثان طنطا لسنة 2016م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.