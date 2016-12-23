القابضة للمطارات : عدم السماح بهبوط الطائرة الليبية لوصولها من مطار معيتيقةً الغير مدرج بالاتفاقية

صرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، انه تم عدم السماح للطائرة الليبية التابعة للخطوط الجوية الافريقية ، من طراز ايرباص 320 رقم LAA210 ، والقادمة من مطار معيتيقةً بطرابلس ، بدخول الاجواء المصرية والهبوط بمطار برج العرب .

وقال في بيان رسمي لوزارة الطيران المدني ، أن المطارات الليبية المسموح استقبال رحلات جوية منها الي مطار برج العرب ، هي مطاري الأبرق وطبرق ، وذلك طبقاً للاتفاق المبرم بين الجانب الليبي وسلطة الطيران المدني المصري ، لذلك رفضت السلطات المصرية دخولها المجال الجوى المصرى ، حيث ان مطار إقلاعها هو مطار معتيقة الغير مبرم في الاتفاقية .