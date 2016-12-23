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شرطة السياحة تداهم الملاهى الليلية والمطاعم وتضبط 169 قضية قبل "الكريسماس"

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شرطة السياحة تداهم الملاهى الليلية والمطاعم وتضبط 169 قضية قبل "الكريسماس" شرطة السياحة تداهم الملاهى الليلية والمطاعم وتضبط 169 قضية قبل "الكريسماس"

>كتب محمد إبراهيم

شنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء طه بيومى، حملة مكبرة قبل احتفالات رأس السنة، أسفرت عن ضبط 169 قضية متنوعة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجهات اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الذى شدد بشن حملات أمنية مكثفة على المنشآت والملاهى والمطاعم السياحية المرخصة وغير المرخصة لتحقيق الانضباط والأمن داخل المنشآت السياحية، وتجاوز مواعيد السهر وضبط الجريمة بكافة صورها، وخاصة مع اقتراب احتفالات الكريسماس ورأس السنة. 

وبالفعل وجهه اللواء أشرف عز العرب  مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، رجال مباحث آداب السياحة بتنفيذ مأموريات أمنية مكبرة على الملاهى الليلية والبارات والمطاعم السياحية المرخصة وغير المرخصة.

وكشفت الحملة التى قادها المقدم وليد بدر رئيس مباحث آداب السياحة وضمت المقدم جاسر الزينى وكيل النشاط والمقدم محمد صالح والمقدم ماهر عبد السميع والرواد أحمد عز و محمد جمال و عمر فاروق رجال مباحث شرطة السياحة.

وكشفت الحملة عن وجود مخالفات مخلة بالآداب داخل بعض المنشآت السياحية المرخصة وغير المرخصة، وأسفرت عن ضبط 169 قضية، شملت ضبط زجاجات خمور مهربة غير خالصة الرسوم الجموركية وقدرتها مصلحة الجمارك بمليون و78 ألف جنيه دخلت الخزانة العامة، وضبط 17 شخصا هاربين من احكام، و 17 قضايا إدارة منشآت و"باند" بدون ترخيص، و7 قضايا تقديم خمور بدون ترخيص، و13 مدير منشأة بدون ترخيص، و26 مخالفة للعاملين بدون شهادة صحية، فضلًا عن تحرير 9 قضايا فى مجال فض الأختام، وضبط 6 فتيات بتهمة التحريض على الفسق، و6 فتيات وشاذ فى مجال ممارسة الدعارة و 26 محضر مخالفات بيئية.

وبعرض تلك القضايا والوقائع على العميد خالد المليجى رئيس مباحث شرطة السياحة كلف بتحرير محاضر بالواقعة وإرسالها للنيابات لتولى شئونها.


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