بشرى سارّة| «السيسي» يوجه رسمياً بإقرار علاوة خاصة قدرها 10% لهذه الفئات

ريماس النصارى

وجه الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، الحكومة رسمياً، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون لمنح العلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والتي تصرف لأصحاب الكادرات الخاصة والفئات الأخرى التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ولم تحصل علي علاوة الـ7%.

ومن جانبه، أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تناقش خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم، المنتظر عقده بعد غد الأحد، مشروع قانون لمنح علاوة قدرها 10٪ لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك تمهيدا لعرضه علي البرلمان،

كما أشار “عمرو الجارحي”، وزير المالية، بأن علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيستفيد منها ما يقارب الـ3 مليون من العاملين في الدولة، وسيتم صرفها بأثر رجعي للعاملين اعتبارا من أول يوليو الماضي، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

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