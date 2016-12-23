أمين «الناصريين المرابطين » بلبنان: مصر ستقضي على الإخوان على طريقة العدوان الثلاثي

قال العميد مصطفى حمدان، أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطين بلبنان، إن مصر ستنجح في القضاء على عصابات جماعات الإخوان الإرهابية في كل ربوعها خلال فترة قصيرة، مضيفًا: “لما لا وهي صدت وأنهت العدوان الثلاثي في خمسينيات القرن الماضي”.

وذكر حمدان ، في بيان اليوم الجمعة أن: “مصر المحروسة انتصرت على العدوان الثلاثي “الإنجليز، والفرنساوية، واليهود” أسياد عصابات الإخوان المتأسلمين، وبورسعيد كانت الرمز والحدث في الزمان الذي أصبح تاريخًا”.

كما أشار أمين قيادي المرابطين بلبنان، إلى أن سوريا انتصرت اليوم أيضًا بقوة جيشها حماة الديار- جيش العروبة الأول- في معركتها ضد عصابات الإخوان المتأسلمين والوحدات اليهودية التلمودية المستترة أدوات الإجرام وسفك الدماء العربي.

وأضاف: “جيش سوريا هُزِمهم على أبواب الشام”، موجهًا رسالة إلى عدة دول أجنبية، قائًلا: “أيها الخائبون الأمريكان والإنجليز والفرنساوية والألمان والأتراك ونواطير الكاز والغاز بيت سعود، والحمامدة القطريون، وكانت حلب هي الرمز والحدث في الزمان الذي أصبح تاريخًا، وكما قال بشار العربي: ما قبل حلب ليس كما بعد حلب”.