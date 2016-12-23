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نقابة الصيادلة : تقرر إغلاق جميع صيدليات مصر بدءا من 15 يناير المقبل

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نقابة الصيادلة : تقرر إغلاق جميع صيدليات مصر بدءا من 15 يناير المقبل نقابة الصيادلة : تقرر إغلاق جميع صيدليات مصر بدءا من 15 يناير المقبل

قد قررت الجمعية العمومية الطارئة المنعقد بنقابة الصيادلة المصرية اليوم الجمعة هذا القرار الخطير جدا والذى يعد هو الأول من نوعه فى الفترة الأخيرة .

فقد وافقت اللجنة العمومية لنقابة الصيادلة على العمل بقرار إغلاق الصيدليات جميعها لمدة 6 ساعات يوميا بداية من الساعه التاسعه صباحا وحتى الثالثة عصرا وذلك بدءا من يوم الخامس عشر من يناير أى فى منتصف شهر يناير القادم من عام 2017 العام الميلادى الجديد .

و أكدت الجمعية العمومية الطارئة أن هذه الخطوة الجريئة هى مجرد بداية فى عمليات الإضراب التى ستتبعها نقابة الصيادلة و أن هذا الإضراب بناء على سياسات وزارة الصحة المنتهجة تجاه ملف الدواء . و نتاج لقرارات وزير الصحة الغير مدروسة والسلبية تجاه الصيادلة وتهميش دورهم وعدم الإلتزام بتطبيق قرار 499 الخاص بهامش الربح .

و أعلنت اللجنة العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة الإنعقاد الدائم والمستمر للجمعية تحسبا لأى قرارات مفاجئة أو أى متغيرات بسوق الدواء فى . وتناقش أيضا اليوم من خلال جلستها آخر مستجدات تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على سعر الدواء .

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