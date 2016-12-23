مختطف الطائرة الليبية اليوم الجمعة 23/12/2016

سمر العشري

اعلن رئيس وزراء مالطا الان ان كل ركاب الطائرة الليبية المختطفة غادروها بسلام دون حدوت اى شىء يذكر وان مختطف الطائرة الليبية نزل طواعية قد غادروها ايضاً بصحبة طاقم الطائرة ،وفور نزول مختطف الطائرة الى ارض المطار القت قوات خاصة مالطية القبض عليه .

ومختطف الطائرة الليبية يبدو شاب فى العشرينيات نحيف اسمر ، هذا وقد قام المختطف قبل النزول الى المطار برفع العلم الاخضر وهو علم ليبيا فى عهد الرئيس السابق معمر القذافى.

هذا ويذكر ان الطائرة المختطفة كانت تقوم برحلة داخلية فى ليبيا من سبها بالجنوب الى العاصمة الليبية طرابلس ، تابعونا مع اسم مختطف الطائرة الليبية ومطالبه .

شبكةعيونالإخبارية

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