تطبيق “واتس آب” يطلق ميزة جديدة لسحب أو إلغاء الرسائل بعد إرسالها

شيماء مصطفى

كثيرا من مستخدمي تطبيق الـ” واتس آب” على اجهزة الموبايل، يرسلون رسائل نصية أو مقاطع فيديو أو مشاركات للاشخاص الموجودين لديهم بطريق الخطأ , أو يتم ارسالها ثم يرغب المرسل بعدم وصول الرسالة أو سحبها وعدم بقائها لدى المرسل إليه، تفاديا من الوقوع في مواقف محرجة ، لذلك أعلنت الشركة مالكة “واتس آب” عن إطلاق ميزة جديدة في التحديث الجديد للتطبيق، يمكن من خلالها إمكانية تعديل أو إلغاء الرسائل أو الصور أو مقاطع الفيديو أو المقاطع الصوتية التي تم ارسالها، ولو بعد ان يتم قراءتها من قبل الشخص الذي أُرسلت إليه، وتتميز هذه الخدمة باستعادة الرسائل الجديدة المرسلة حالا، وليس المرسلة من قبل.

أما تقنية عمل هذه الميزة فتتمثل بالضغط مطولا على الرسالة المرسلة واختيار أمر سحب “”revoke ، فيتم سحبها وخذفها قبل أن تصل إلى المرسل إليه، وبذلك يمكن تفادي الوقوع في مواقف محرجة ولا سيما عندما تكون الرسالة قد أُرسِلت بطريق الخطأ.

شبكةعيونالإخبارية

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