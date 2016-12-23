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إثيوبيا تشعل نيران الحرب مع مصر بعد إتهامها لمصر بإتهامات خطيرة

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إثيوبيا تشعل نيران الحرب مع مصر بعد إتهامها لمصر بإتهامات خطيرة إثيوبيا تشعل نيران الحرب مع مصر بعد إتهامها لمصر بإتهامات خطيرة

قام رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، بتوجيه إتهامات خطيرة وشديدة اللهجة للحكومة المصرية ، قائلا " أن تأوي الإرهاب كما تأوي الجماعات الإرهابية التي من شأنها زعزعة الأمن واستقرار بلاده ، كما أكد أن ذلك سوف يؤثر بالسلب علي العلاقات بين البلدين " .

وقد صرح رئيس وزراء إثيوبيا خلال لقاءات تليفزيونية ، " أنهم طالبوا المصرية بالتدخل السريع ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الجماعات الإرهابية الإثيوبية ، والتي تتلقي الدعم من مؤسسات مصرية، علي حد قوله " .

كما صرح رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين، أن علاقة إثيوبيا مازالت وستظل قوية مع الدول العربية، وذلك منذ عهد رسول الله (محمد) عليه الصلاة والسلام ، بعدما أمر الصحابة والمسلمين بالهجرة إلي الحبشة .

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولي، التي تتهم خلالها إثيوبيا مصر، حيث سبق وصرح وزير الإعلام الإثيوبي غيتاشو رضا، بأن هناك مجموعات إرهابية مصرية وإريترية، تساهم في إشهال الأمور وزعزعة إستقرار الدولة الإثيوبية، مما أدي ذلك إلي إشعال حالة الطوارئ داخل البلاد، ولكن خرجت الخراجية المصرية لتدافع عن الكيان المصري، وتؤكد إحترام الجانب المصري للسيادة الإثيوبية، وعدم مساهمتها في التدخل في الأمور الداخلية للدولة الأثوبية من قريب أو بعيد .

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