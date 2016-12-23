17 لاعبًا بقائمة منتخب اليد للمشاركة في دورة لاتفيا الودية

اختار مروان رجب، المدير الفني للمنتخب الأول لكرة اليد قائمة الفريق التي ستشارك بدورة لاتفيا الدولية الودية في الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر الحالي.

ضمت قائمة اللاعبين كلٍ من: كريم هنداوي وهادى رفعت ومحمود خليل وكريم أيمن وأحمد خيرى ويحيى الدرع وعبد الرحمن على وإسلام حسن ومحمد هشام بسيونى “مودى” وأحمد الأحمر وممدوح طه وأبو الفتوح أحمد أبو الفتوح “حماصة” و يحيى خالد ومحمد إبراهيم و وإبراهيم المصرى و محمد ممدوح هاشم و محمد سند.

ويشارك المنتخب الوطني ضمن منتخبات روسيا، وبيلا روسيا، ولاتفيا وذلك في إطار استعدادات منتخب الفراعنة لبطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد، والتي ستقام في فرنسا في الفترة من 11 إلى 29 يناير 2017.

يلعب المنتخب الوطني ضمن منتخبات المجموعة الرابعة بمونديال فرنسا والتي تضم كلٍ من: منتخب مصر ومنتخب الدنمارك ومنتخب البحرين ومنتخب السويد ومنتخب قطر ومنتخب الأرجنتين.