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لمروره بحالة نفسية‎.. طالب بجامعة بني سويف يشنق نفسه في مروحة المنزل

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لمروره بحالة نفسية‎.. طالب بجامعة بني سويف يشنق نفسه في مروحة المنزل لمروره بحالة نفسية‎.. طالب بجامعة بني سويف يشنق نفسه في مروحة المنزل

أرشيفية

المراسل: محمد شعبان

أقدم طالب بكلية التجارة جامعة بني سويف، علي الإنتحار بشنق نفسه بحبل معلقًا في سقف مروحة غرفته بسبب مرورة بحالة نفسية سيئة  .

 تلقي اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بإستقبال المستشفي المركزي لجثة شاب يدعي “محمد.ر”، 24 عامًا، طالب بكلية التجارة جامعة بني سويف جثة هامدة وبها أثار خنق .

وتبين من التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة ببا ،وأقوال والد الطالب، أن نجله كان يعاني من مرض نفسي وأثناء عودة والدته من العمل، فوجئت به معلقًا بحبل في مروحة سقف غرفته .

وعلي الفور تم إنزاله بمساعدة الجيران، ونقله لمستشفي ببا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأودعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

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