3 خطوات لترتيب المطبخ

من الضروري ترتيب المطبخ عبر اتباع الخطوات الآتية، ما يسهّل المهام ويختصر الوقت أثناء الطهي:

| يُفضّل تخصيص خزانة مغلقة لحفظ برطمانات البهارات، مع توزيع تلك المستخدمة يوميًّا، ولا سيما الملح والفلفل، بطريقةٍ تجعلها في متناول اليد. أمّا البهارات الأخرى فتوضّب في مكان آخر بعيدٍ عن الضوء والحرارة، لئلا تفقد نكهاتها.

| يُستحسن جلي القدور والأطباق فور الانتهاء من استعمالها، منعًا من تراكمها وانتشار الروائح المزعجة. ومن الضروري رمي بقايا الأكل في الأطباق قبل غسلها، حتى لا تتسبّب بانسداد البالوعة. وكذلك، يُفضّل جلي الأدوات المستعملة أثناء الطهي، قبل تناول الطعام.

| تفيد الاستعانة بالحامل المعدني للأواني، في ترتيب الملاعق وأدوات الطهي.