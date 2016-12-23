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أهم 10 بوستات بسوشيال ميديا.. تداول صورة لطاقم الطائرة الليبية المختطفة

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أهم 10 بوستات بسوشيال ميديا.. تداول صورة لطاقم الطائرة الليبية المختطفة أهم 10 بوستات بسوشيال ميديا.. تداول صورة لطاقم الطائرة الليبية المختطفة

>كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الجمعة، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون.

 

1.       هل تكرر أنغام تجربة حماقى.. فتاة تطالبها بحضور حفل زفافها عبر "فيس بوك"

 

 

 

2.       الخطوط الجوية الأفريقية توضح فى بيان عاجل ملابسات اختطاف أحد طائرتها فى ليبيا

 

 

3.       ينتهى من تصوير كليب جديد لأغنية "معاك قلبى"

 

 

4.       كندة علوش تحتفل بأول عيد ميلاد لعمرو يوسف بعد الزواج: أسعد من أى وقت مضى

 

 

5.       ماجدة الرومى بعد وفاة قائد فرقتها: يا ريتنى بكابوس.. لا أنا بخير ولا العيد عيد

 

 

6.      تداول أول صورة لطاقم الطائرة الليبية المختطفة بعد هبوطها فى مالطا

 

 

7.       أوس أوس ينشر صورته مع دمية تقوم بدوره فى " للعرائس"

 

 

8.       ميريام فارس تنفى شائعات قص شعرها.. ليه أقص شعرى فى وجود الباروكة

 

 

 

9.       إسعاد يونس تنشر صور من كواليس حلقة صاحبة السعادة مع الشاب خالد

 

 

 

10.   إليسا لمعجبيها: هل مستعدون لحلقة الليلة مع عمرو أديب

 


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