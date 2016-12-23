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«الجيش» و«الداخلية» يتأهلان لدور الـ 16 بكأس مصر

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«الجيش» و«الداخلية» يتأهلان لدور الـ 16 بكأس مصر «الجيش» و«الداخلية» يتأهلان لدور الـ 16 بكأس مصر

طلائع الجيش

تأهل فريق طلائع الجيش إلى دور الـ16 ببطولة كأس لكرة القدم بعد فوزه على فريق كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، باستاد جهاز الرياضة العسكري في دور الـ 32 من البطولة.

تقدم أحمد كمال لفريق كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 30، وتعادل أحمد عيد عبد الملك لطلائع الجيش في الدقيقة 62، وأحرز محمود البدري هدف الفوز والصعود للجيش في الدقيقة 70.

وينتظر طلائع الجيش في دور الـ16 ، الفائز من لقاء الشرقية والنصر للتعدين.

وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت وفي دور الـ32 ببطولة كأس مصر، نجح فريق الداخلية في التأهل لدور الـ16 بالبطولة بعد فوزه على فريق الجونة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت باستاد كلية الشرطة.

أحرز هدف الداخلية اللاعب مصطفى محمد في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذه النتيجة يواجه الداخلية، النادي الأهلي في دور الـ16 الذي نجح في التأهل أمس بعد فوزه علي الألومنيوم بسداسية نظيفة.

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