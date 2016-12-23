أخبار عاجلة

تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الطيران العراقى يقتل 8 إرهابيين ويدمر سيارتين لتنظيم (داعش) بالموصل

Google+ Print
الطيران العراقى يقتل 8 إرهابيين ويدمر سيارتين لتنظيم (داعش) بالموصل الطيران العراقى يقتل 8 إرهابيين ويدمر سيارتين لتنظيم (داعش) بالموصل

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن طائرة بدون طيار من طراز "CH4" التابعة لطيران الجيش دمرت سيارة مفخخة لداعش كانت تحأول استهداف قوات الشرطة الاتحادية فى حى الآنتصار بالساحل الأيسر جنوب شرقى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق.


> وأشارت إلى أن طيران الجيش وجه ضربة لموقع يأوى إرهابيين، أسفرت عن مقتل ثمانية منهم وجرح آخرين وتدمير الموقع الذى رصد بداخله حوإلى 13 إرهابيا من داعش، إضافة إلى تدمير سيارة مسلحة مزودة برشاش ثنائى وقتل من فيها فى منطقة تل الزلط ضمن المحور الغربى لعمليات تحرير الموصل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365