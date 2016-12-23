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ثروت سويلم: إقامة مباراة القمة 29 ديسمبر فى برج العرب رسميا

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ثروت سويلم: إقامة مباراة القمة 29 ديسمبر فى برج العرب رسميا ثروت سويلم: إقامة مباراة القمة 29 ديسمبر فى برج العرب رسميا

تقرر بشكل رسمى إقامة قمة الدور الأول بالدورى بين الأهلى والزمالك فى استاد برج العرب بالإسكندرية، بدلاً من استاد بتروسبورت فى التجمع الخامس بعد رفض الأمن إقامتها فى القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الأهلى، الخميس المقبل، فى الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى تباينت الآراء داخل اتحاد الكرة حول تأجيله أو إقامته قبل أن يتم الإعلان الرسمى عن إقامة المباراة فى موعدها.

وأعلن ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة إقامة مباراة القمة يوم 29 ديسمبر الجارى على استاد برج العرب رسميا بعد موافقة الأمانة العامة للقوات المسلحة.

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