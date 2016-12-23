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مرتضى منصور يؤكد رفض الأندية للاستبدال فى يناير

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مرتضى منصور يؤكد رفض الأندية للاستبدال فى يناير مرتضى منصور يؤكد رفض الأندية للاستبدال فى يناير

أكد مرتضى منصور رئىيس نادى الزمالك أن أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة رفضت فكرة الاستبدال فى يناير المقبل.

وأبدى منصور سعادته بمدى التزام الأندية بحضور اجتماع العمومية، مؤكدا أن ما شاهده اليوم هو ما سيقود الكرة المصرية للتطوير الفترة القادمة.

كانت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة قد قررت تأجيل مناقشة التعديلات المقترحة على لائحة الجبلاية لأجل غير مسمى، بعدما رفضت أغلب الأندية المقترحات اليوم.

ووافقت الجمعية فقط على تشكيل لجنة التظلمات ولجنة القيم بدون صلاحيات، فيما تم تأجيل باقى جدول الأعمال لأجل غير مسمى.

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